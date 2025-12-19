Ο Εκπρόσωπος Τύπου Μετεωρολογίας, Αντρέας Χρυσάνθου, μίλησε στην εκπομπή του Σίγμα «Πρωτοσέλιδο» σχετικά με το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες.



Συννεφιασμένα Χριστούγεννα

Αρχικά, ο Χρυσάνθου επεσήμανε ότι αυτές τις μέρες δεν θα υπάρξει μεγάλη χιονόπτωση στις κορυφές του Τρόοδους ή σε κάποια άλλη περιοχή του νησιού.

Παράλληλα τόνισε ότι την παρούσα φάση η θερμοκρασία βρίσκεται πάνω από τις μέσες τιμές. Όπως είπε «ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ θα παρατηρούμε πρόσκαιρες συννεφιές, οι οποίες ήδη υπάρχουν στα δυτικά όπως και στα βόρεια».

Για τη χθεσινή, αλλά και τη σημερινή μέρα δήλωσε ότι «οι θερμοκρασίες είναι πιο ψηλές από τις μέσες τιμές της εποχής». Πρόσθεσε ότι θα «είμαστε γύρω στους 20-22 βαθμούς στο εσωτερικό και στις παράλιες περιοχές, ενώ στο υψηλότερες κορυφές η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 10-11 βαθμούς».

Αύριο, κατά τον ίδιο, η κατάσταση του καιρού θα παραμείνει περίπου η ίδια. Όμως, κατά το βράδυ, ενδεχομένως, να «υπάρξουν κάποιες μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά».

Το σκηνικό του καιρού, όπως είπε ο Εκπρόσωπος, «φαίνεται θα αλλάξει την Κυριακή». Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν βροχές, αλλά και πιθανότητα για καταιγίδες, «κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά». Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε ο Χρυσάνθου «θα υπάρξει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας».

Για την ερχόμενη Δευτέρα το σκηνικό με βροχές φαίνεται θα παραμείνει το ίδιο με την Κυριακή. Δηλαδή, «μεμονωμένες βροχές και θερμοκρασιακά θα είναι όπως την μέρα της Κυριακής».

Ο Χρυσάνθου είπε επίσης ότι την ερχόμενη Τρίτη «θα διατηρηθεί ένα σκηνικό βροχών, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό. Θερμοκρασιακά, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.

«Δεν αποκλείεται να δούμε χιόνι τη Δευτέρα και Τρίτη».

Για τη μέρα της παραμονής Χριστουγέννων δήλωσε ότι «διαφαίνεται ως μια πρώτη εικόνα να είναι ένας πρόσκαιρα συννεφιασμένος καιρός, με κάποιες μεμονωμένες βροχές. Το ίδιο και ανήμερα Χριστουγέννων, με λιγότερες βροχές όμως θα έχουμε συννεφιές. Η θερμοκρασία θα είναι 1-2 βαθμούς πάνω από τις μέσες τιμές.

Επομένως, μέχρι και τα Χριστούγεννα δεν υπάρχει κάτι σημαντικό όσο αφορά τη θερμοκρασία του νησιού.



Πότε θα δούμε πιο έντονη χιονόπτωση

Υπογράμμισε κατά το τέλος της παρέμβασης ότι κατά το τέλος του έτους, αλλά και με τον ερχομό του 2026 θα υπάρξει πιο έντονη χιονόπτωση και πιο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.



Ο Χρυσάνθου είπε συγκεκριμένα ότι «Εκεί θα έχουμε και μια ψυχρή εισβολή και θα έχουμε μια άλλη κατάσταση, η οποία θα ευνοήσει» για πτώση χιονόπτωσης αλλά και θερμοκρασίας.









