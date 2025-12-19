Ο Δήμος Λεμεσού, με τη συγκατάθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας Κύπρου και σύμφωνα με τους Δημοτικούς Κανονισμούς Λεμεσού 2006 που αναφέρονται στη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης, καθώς και στα πλαίσια των φετινών εκδηλώσεων για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αποφάσισε να προβεί στα εξής ρυθμιστικά μέτρα την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 από τις 21:30 μέχρι τις 02:00 της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026:

· Μονοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με τα Φώτα Τροχαίας Πενταδρόμου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βραγαδίνου, με επιτρεπόμενη τη βόρεια κατεύθυνση.

· Πεζοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με την οδό Βραγαδίνου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

· Μονοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αθηνών, με επιτρεπόμενη τη νότια κατεύθυνση.

Θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη χρήση του προσωρινά κλειστού οδικού δικτύου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική και Ασθενοφόρα) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι παραβάτες της παρούσας γνωστοποίησης υπόκεινται στις ποινές που προβλέπονται στον περί Δήμων Νόμο, καθώς και στους Δημοτικούς Κανονισμούς Λεμεσού του 2006.



Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ:Ο εντυπωσιακός Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας