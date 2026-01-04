Συννεφιασμένος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, περίπου 19 βαθμοί στα παράλια και 10 στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή άνοδος, για να κυμανθεί πάνω από τι μέσες κλιματολογικές συνθήκες

Αναλυτικά το δελτίο:

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες κυρίως ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Σε υπήνεμες περιοχές στα ορεινά και τα ημιορεινά, πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.