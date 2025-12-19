Η μαγεία των Χριστουγέννων απλώνεται σε κάθε γωνιά του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας φωτίζεται, γεμίζει χρώματα, μουσικές και γιορτινή διάθεση, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τον πιο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο και να ζήσουν το πνεύμα των ημερών στους δρόμους, τις πλατείες και τις γειτονιές μας.

Τα Χριστούγεννα στον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας είναι εδώ και τα ζούμε όλοι μαζί, με χαρά, αισιοδοξία και αληθινό εορταστικό παλμό.



