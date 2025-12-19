Επίθεση με εκρηκτικές ύλες έξω από την οικία, κατήγγειλε το απόγευμα της Πέμπτης ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, από τις πρώτες εξετάσεις, φαίνεται να πρόκειται για δύο χάρτινες εργοστασιακές κροτίδες, οι οποίες περιείχαν πυροτεχνική σύνθεση, η οποία είναι εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος.

Σε παρέμβασή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ανέφερε στο Πρωτοσέλιδο ότι «σίγουρα έστω και εάν είναι χάρτινες κροτίδες χαμηλής ισχύος, είναι ένα περιστατικό που αντιμετωπίζεται με κάθε σοβαρότητα από το ΤΑΕ. Η κατοικία του παραπονούμενου έχει κλειστή κύκλωμα παρακολούθησης και οι εξετάσεις συνεχίζονται».

Μιλώντας στο ΡΙΚ, σημείωσε ότι «δήλωσε πως δράστες της επίθεσης φέρονται να είναι 2 άτομα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα».

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν δημιουργηθεί αντιδράσεις με αφορμή την έκθεση έργων του καλλιτέχνη και τη δημοσιοποίηση μίας φωτογραφίας κολάζ από τα έργα του, τα οποία βρίσκονταν σε γκαλερί στην Πάφο.

Όπως δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ο Γιώργος Γαβριήλ, τόσο ο ίδιος όσο και ο ιδιοκτήτης της γκαλερί είχαν δεχθεί απειλές για την ζωή τους.

Διαβάστε επίσης: Ο Γιώργος Γαβριήλ καταγγέλλει «επίθεση με εκρηκτικά» στην οικία του