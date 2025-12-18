Ο ζωγράφος Γιώργος Γαβριήλ καταγγέλει ότι, έγινε στόχος επίθεσης με εκρηκτικά το απόγευμα της Πέμπτης στην κατοικία του στην Κοκκινοτριμιθιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι άγνωστος οδηγός μοτοσυκλέτας πέρασε από το σπίτι του ζωγράφου και έριξε πιθανότητα δύο κροτίδες και ακολούθως, απομακρύνθηκε.

Δε φαίνεται να υπήρξαν σημαντικές ζημιές από την επίθεση, παρά μόνο στο πάτωμα της αυλής.

Η επίθεση έγινε γύρω στις 18:00 το απόγευμα και έγινε αμέσως καταγγελία, καθώς φαίνεται να υπήρχαν πρόσωπα εντός της οικίας εκείνη την ώρα.

Αυτή τη στιγμή αναμένονται αστυνομικές ενισχύσεις με πυροτεχνουργούς και από τα ΤΑΕ για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.