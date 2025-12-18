Σε νέα εποχή περνά σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας με την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN Belharra «Κίμων».

Υψώθηκε πριν από λίγο η σημαία στην φρεγάτα FDI HN Belharra «Κίμων» στο Λοριάν της Γαλλίας στα ναυπηγεία της Naval Group. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια υψώθηκε σήμερα ξανά σε καινούργια μεγάλη μονάδα επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού η ελληνική σημαία σηματοδοτώντας την ανανέωση του Στόλου.

Στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F-601 «Κίμων» παρευρίσκονται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ. Ανάδοχος του πλοίου ήταν ο εφοπλιστής κ. Πάνος Λασκαρίδης.

Ο υπ. Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στον χαιρετισμό του, τόνισε ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην φρεγάτα «Κίμων». «Ο Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο για να υποδηλώσει τη ναυτική ισχύ της Ελλάδας. Ενισχύεται η δυνατότητα αποτροπής μας, η δυνατότητα να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», επισήμανε ο υπουργός και τόνισε ότι «η ένταξη του "Κίμωνα" δημιουργεί το πιο ισχυρό Πολεμικό Ναυτικό που είχαμε ποτέ».

Επίσης αναφέρθηκε στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα και τόνισε απευθυνόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Naval Group ότι «η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα μετέχει από εδώ και πέρα στην κοινή μας αμυντική προσπάθεια με ποσοστό 25%». Ο κ. Δένδιας τόνισε: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει, για να αποτρέπει, για να εγγυάται το διεθνές δίκαιο, μία διεθνή αντίληψη που προτάσσει το δίκιο απέναντι στην ισχύ».

Στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας τόνισε ότι «οι φρεγάτες FDI αποτελούν στρατηγικές μονάδες που θα μας βοηθήσουν να προβάλλουμε ναυτική ισχύ. Η συμφωνία συνιστά επισφράγιση της φιλίας Ελλάδας - Γαλλίας». Απευθυνόμενος προς το πλήρωμα της φρεγάτας τους προέτρεψε: «Να ξεκινήσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή».

Η φρεγάτα «Κίμων» θα είναι πλήρως ενταγμένη και επιχειρησιακά έτοιμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντός του 2026.

Αναφερόμενος στην παράδοση της φρεγάτας FDI HN Belharra «Κίμων» στο Λοριάν της Γαλλίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες που βρίσκεται για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα το πρωί τόνισε: «Τέλος θέλω να επισημάνω ότι σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όμως πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπά λίγα χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο της Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, στη φρεγάτα "Κίμων", είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνεις όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους.

Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα "Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας πια περνάνε σε μια νέα εποχή».

Τα χαρακτηριστικά των Φρεγατών FDI HN

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η πρώτη της κλάσης FDI HN (Belharra) που ναυπηγεί η Naval Group για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η πρώτη ενώ ακολουθούν η «Νέαρχος» (F-602), η «Φορμίων» (F-603), που αναμένεται να παραδοθούν το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η ενεργοποίηση της τέταρτης φρεγάτας, «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», μετά την υπογραφή και της σχετικής σύμβασης στις 14 Νοεμβρίου 2025.

Η FDI HN σχεδιάστηκε ως φρεγάτα πολλαπλών ρόλων με έντονο ψηφιακό αποτύπωμα, υψηλή αυτοματοποίηση και αισθητήρες που δουλεύουν με ενιαίο σύστημα. Στην καρδιά της αρχιτεκτονικής της βρίσκεται ραντάρ νέας γενιάς τύπου AESA και μια φιλοσοφία διαχείρισης μάχης που δίνει έμφαση στην ταχύτητα αντίδρασης, στην ανθεκτικότητα απέναντι σε ηλεκτρονικές απειλές και στη συνεχή επίγνωση της τακτικής εικόνας, ακόμα και σε δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σε επίπεδο οπλισμού, η ελληνική διαμόρφωση είναι «βαριά» για την κατηγορία της. Το πακέτο προβλέπει ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα περιοχής με Aster, αντιπλοϊκή ισχύ με Exocet και συμπληρωματική άμυνα σημείου με RAM, ώστε το πλοίο να μην εξαρτάται από μία μόνο «ζώνη» προστασίας.

Όπως έχει εκφραστεί και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στόχος είναι οι νέες φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού να λειτουργήσουν ως κόμβος αεράμυνας και ως πλατφόρμα αποτροπής, με δυνατότητες που αλλάζουν την ισορροπία σε σενάρια υψηλής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός

32 αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster σε κάθε πλοίο που δίνουν βάθος αντιαεροπορικής άμυνας.

8 Exocet για κρούση κατά πλοίων.

Σύστημα εγγύς άμυνας RAM για την τελική ζώνη προστασίας.

Τορπίλες MU90 για ανθυποβρυχιακές εμπλοκές.

Αντίμετρα CANTO ως κομμάτι της ανθυποβρυχιακής επιβιωσιμότητας.

Πυροβόλο 76 χιλ. για εμπλοκές επιφανείας και αεράμυνα σημείου.

