Σήμερα, Πέμπτη, πραγματοποιείται στη Λοριάν της Γαλλίας η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα κλάσης FDI «Κίμων» και η απόδοσή της στο Πολεμικό Ναυτικό. Η υπερσύγχρονη, «ψηφιακή» φρεγάτα ολοκλήρωσε με επιτυχία το τελικό στάδιο δοκιμών, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας, με την κατασκευάστρια Naval Group να ανακοινώνει την παράδοσή της στο Ελληνικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα στις αρχές του νέου έτους, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή υποδοχής. Η ένταξή της, μαζί με τις υπόλοιπες φρεγάτες FDI, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.





Μεταβαίνω την Πέμπτη 18/12/2025, στη #Λοριάν της Γαλλίας, όπου θα παραστώ στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της 🇬🇷 Σημαίας στην πρώτη Φρεγάτα #FDI HN (“Belharra”) F-601 «ΚΙΜΩΝ». Στο πλαίσιο της επίσκεψής μου θα συναντηθώ στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό μου @CaVautrin. pic.twitter.com/5PQtlJwbYJ — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 17, 2025



Ο σχεδιασμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει την ένταξη τεσσάρων φρεγατών FDI (Belharra) και τουλάχιστον δύο Bergamini έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Στις 14 Νοεμβρίου υπεγράφη σύμβαση ύψους 982 εκατ. ευρώ για την τέταρτη φρεγάτα, με αυξημένη ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή (25%) και αποπληρωμή έως το 2030. Η τέταρτη φρεγάτα, που θα ονομαστεί «Θεμιστοκλής», θα είναι έκδοσης Belharra Standard 2++, με ενισχυμένες δυνατότητες.

Οι τρεις πρώτες φρεγάτες του προγράμματος είναι η «Κίμων» (F-601), ο «Νέαρχος» (F-602) και ο «Φορμίων» (F-603), οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια δοκιμών και ένταξης.

FDI Kimon on her way back to Lorient for her delivery ceremony to the @NavyGR.



©REA / Naval Group pic.twitter.com/w1L7amKpAc — Naval Group (@navalgroup) December 15, 2025

Η σχέση του Κίμωνα με Κύπρο



Η σχέση του Κίμωνα με την Κύπρο είναι κομβική τόσο για την ιστορία του νησιού όσο και για τον ευρύτερο ελληνικό κόσμο του 5ου αιώνα π.Χ. Ο Κίμων, γιος του Μιλτιάδη, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αθηναίους στρατηγούς της κλασικής εποχής και πρωταγωνιστής της αθηναϊκής εξωτερικής πολιτικής μετά τους Περσικούς Πολέμους.

Η Κύπρος κατείχε στρατηγική θέση στα σχέδιά του, καθώς βρισκόταν στο σταυροδρόμι Ελλάδας, Μικράς Ασίας και Εγγύς Ανατολής και αποτελούσε κρίσιμο σημείο ελέγχου της περσικής επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το 451 π.Χ., ο Κίμων ηγήθηκε μεγάλης εκστρατείας του αθηναϊκού στόλου προς την Κύπρο, με στόχο την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων του νησιού από τους Πέρσες και την ενίσχυση της αθηναϊκής παρουσίας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας πολιόρκησε το Κίτιον, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Κύπρου. Εκεί, ο Κίμων πέθανε αιφνιδίως, πιθανότατα από ασθένεια, γεγονός που προσέδωσε σχεδόν μυθικές διαστάσεις στην παρουσία του στο νησί.

Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, οι Αθηναίοι απέκρυψαν τον θάνατό του για να μη κλονιστεί το ηθικό του στρατού και πέτυχαν σημαντικές νίκες τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά εναντίον των Περσών.

Η εκστρατεία του Κίμωνα στην Κύπρο οδήγησε τελικά στη Συνθήκη του Καλλία, η οποία κατοχύρωσε την αποχώρηση των Περσών από το Αιγαίο και ενίσχυσε την αυτονομία πολλών ελληνικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένων και κυπριακών. Έτσι, η Κύπρος συνδέεται άμεσα με το τέλος της ζωής αλλά και την κορύφωση της πολιτικοστρατιωτικής δράσης του Κίμωνα, αποτελώντας τόπο-σύμβολο του αγώνα του ελληνικού κόσμου για ελευθερία από την περσική κυριαρχία



