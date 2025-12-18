Μέτρα για προστασία του 40χρονου επιχειρηματία, καθώς και της περιουσίας, που τα ξημερώματα έγινε ξανά στόχος εμπρηστών, λαμβάνει η ΑΔΕ Λεμεσού.

Σε δήλωση του, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ ανέφερε πως «η Αστυνομία προέβηκε σε αξιολόγηση του κινδύνου και λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την προστασία του ιδίου και της περιουσίας του, με συχνές περιπολίες της οικίας και των επιχειρήσεων του».

Όσον αφορά τη φωτιά που τέθηκε κακόβουλα, τα ξημερώματα, στην είσοδο κάβας που διατηρεί ο επιχειρηματίας, είπε πως «διενεργούνται εξετάσεις και έρευνες προς εξασφάλιση μαρτυρίας που ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσει στον εντοπισμό του δράστη».

Ο κ. Μιχαήλ υπέδειξε πως είναι η δεύτερη φορά που περιουσία του 40χρονου βρίσκεται στο στόχαστρο εμπρηστών, καθώς τέσσερα πανάκριβα αυτοκίνητα του επιχειρηματία καταστράφηκαν από φωτιά που έθεσε άγνωστο πρόσωπο, στις 26 Νοεμβρίου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά τα κίνητρα των εγκληματικών ενεργειών σε βάρος του επιχειρηματία, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι αποτέλεσε στενό συνεργάτη του Σταύρου Δημοσθένους, που δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης: Στο στόχαστρο εμπρηστών επιχειρηματίας – Στενός συνεργάτης του Δημοσθένους

Πηγή: ΚΥΠΕ