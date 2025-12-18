Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατά το τελευταίο 24ωρο, ανταποκρίθηκε συνολικά σε 34 περιστατικά, εκ των οποίων τα 26 αφορούσαν πυρκαγιές και τα 8 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Στις 03:44, πυροσβεστικά συνεργεία από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού ανταποκρίθηκαν με δύο πυροσβεστικά οχήματα σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα πώλησης ποτών και τσιγάρων στη Λεμεσό.

Από την πυρκαγιά επηρεάστηκε η γυάλινη προθήκη (βιτρίνα) του καταστήματος, καθώς και ο εξωτερικός χριστουγεννιάτικος διάκοσμος. Επίσης, λόγω της θερμότητας και του καπνού, προκλήθηκαν ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος και σε μικρό μέρος των εμπορευμάτων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.