Το έθιμο της αποστολής γραμμάτων στον Άγιο Βασίλη έκανε την εμφάνιση του και φέτος. Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» μίλησε η Ταχυδρομικός Λειτουργός των Κυπριακών Ταχυδρομικών, Μαρίνα Κουτσογιάννη, σχετικά με την παραλαβή των συγκεκριμένων γραμμάτων.

Αρχικά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Κουτσογιάννη ανέφερε ότι γράμματα δεν αποστέλλονται αποκλειστικά από παιδιά μικρής ηλικίας, καθώς το Ταχυδρομείο παραλαμβάνει «επιστολές από όλες τις ηλικίες», ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι «οτιδήποτε ζητείται στα γράμματα φροντίζουμε να στέλνουμε την επιστολή του Άγιου Βασίλη στα σπίτια τους».

Αίτημα για... σύζυγο, η εικόνα και η εύρεση εργασίας

Σε ερώτηση αναφορικά με το ποιο ήταν το πιο περίεργο δώρο που αιτήθηκε, μέσω των επιστολών η Λειτουργός δήλωσε ότι «έτυχε να ζητήσουν σκυλάκι για κατοικίδιο», ενώ κατά την περσινή περίοδο όπως είπε η ίδια, ένα παιδάκι «ζήτησε για τη νονά του ένα σύζυγο».

Σε άλλη χαρακτηριστική επιστολή, ένα παιδάκι, το οποίο απέστειλε γράμμα στο Ταχυδρομείο συμπεριέλαβε εκτός από το αίτημα για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, μια εικόνα, ούτως ώστε να μη γίνει λάθος στην αποστολή δώρου.



Ένα άλλο παιδάκι στην επιστολή του, εκτός από τα δώρα που επιθυμεί να του δοθούν, ευχήθηκε από τον Άγιο Βασίλη να βοηθηθεί ο πατέρας του να βρει εργασία.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής και η ορθή διεύθυνση



Η Κουτσογιάννη ανέφερε ότι μέχρι την παρούσα φάση «έχουν αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή 8000 γράμματα, ενώ σε έντυπη μορφή λήφθηκαν γύρω στα 1500».

Σημαντικό επίσης είναι να σημειωθεί ότι η αποστολή επιστολών στα Ταχυδρομεία θα είναι δυνατή μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου, ενώ σημαντικό σημείο κατά την Κουτσογιάννη είναι ότι οι γονείς που αποστέλλουν τις επιστολές, υπογράμμισε «να συμπεριλαμβάνεται η ορθή διεύθυνση στο αίτημα προς τον Άγιο Βασίλη».





