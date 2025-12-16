Υπάρχει αυξημένη κινητικότητα όσον αφορά τις κρατήσεις σε κέντρα αναψυχής ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), Νεόφυτος Θρασυβούλου.

Ο κ. Θρασυβούλου είπε, ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, πως υπάρχουν πολλές επιλογές σε εστιατόρια και κέντρα αναψυχής για όλα τα βαλάντια, τόσο στα ορεινά όσο και στα παράλια.

Οι κρατήσεις για τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΟΣΙΚΑ, κινούνται γύρω στο 60% για τις ημέρες των εορτών, με την εκτίμηση ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί, αφού, όπως είπε, ο Κύπριος συνηθίζει να αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Μέχρι στιγμής η επισκεψιμότητα στα κέντρα αναψυχής κατά τον Δεκέμβριο κυμάνθηκε μεταξύ 40% και 50%.

Εξάλλου, ο κ. Θρασυβούλου επεσήμανε πως η τουριστική σεζόν που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο εξελίχθηκε θετικά για τον κλάδο, παρά το γεγονός ότι οι κρατήσεις στην αρχή της σεζόν ήταν μειωμένες. Μετά τον Ιούλιο, ωστόσο, διαμορφώθηκε ένα νέο σκηνικό που ικανοποίησε τους επιχειρηματίες των κέντρων αναψυχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Θρασυβούλου στον μήνα Αύγουστο, κατά τον οποίο περισσότεροι Κύπριοι επέλεξαν να παραμείνουν στο νησί και να επισκεφθούν τα τοπικά κέντρα αναψυχής, αντί να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, όπως είπε. Παράλληλα, σημείωσε πως η παρουσία τουριστών, ειδικά στις παράλιες περιοχές όπως οι ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου και η Πάφος, ήταν αυξημένη σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Θρασυβούλου χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός αυτό, επισημαίνοντας ότι αποτελούν τα πρώτα ουσιαστικά βήματα προς την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Εξέφρασε την ελπίδα πως αυτή η τάση θα συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση των πτήσεων και κατά τη χειμερινή περίοδο. Εκτίμησε, τέλος, ότι η Κύπρος μπορεί να διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί ως ένας ολόχρονος τουριστικός προορισμός.

Τέλος, αναφερόμενος στα προβλήματα του κλάδου, ο κ. Θρασυβούλου δήλωσε ότι αυτά θα τεθούν επί τάπητος με τη νέα χρονιά και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συνομολογήση συμβάσεων καθώς και την εξέταση του νέου νομοθετικού πλαισίου που εκκρεμεί στη Βουλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ