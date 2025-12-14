Αίσιο τέλος είχε η περίπτωση εγκλωβισμού δύο 18χρονων σε χαράδρα. Ενώ περπατούσαν στο βουνό πλησίον της Κοινότητας Λαγουδερών, έχασαν τον προσανατολισμό τους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε σημείο που δεν μπορούσαν να εξέλθουν.

Τα δύο άτομα παραδόθηκαν στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Κυπερούντας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή.



Όπως αναφέρει, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, τα μέλη της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας με χρήση σχοινιών και διασωστικής εξάρτυσης προχώρησαν με ανάσυρση των δύο ατόμων από δύσβατη, απόκρημνη περιοχή βάθους περίπου 350 μέτρων σε μονοπάτι της φύσης και ακολούθως συνοδεύθηκαν σε πεζοπορία 2 περίπου χιλιομέτρων όπου οδηγήθηκαν στο ύψος του δρόμου και στο χώρο αναμονής του ασθενοφόρου οχήματος.



