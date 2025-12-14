Στις 15:10 η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για βοήθεια που αφορούσε διάσωσή δύο ατόμων νεαρών (άντρες 18χρονών) οι οποίοι κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους μας ανέφεραν ότι ενώ περπατούσαν σε μονοπάτι στο βουνό πλησίον της Κοινότητας Λαγουδερών έχασαν τον προσανατολισμό τους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε σημείο (χαράδρα) που δεν μπορούν να εξέλθουν, σύμφωνα με ανάρτηση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή.



Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με ομάδες και οχήματα διάσωσης για βοήθεια τους. Να σημειωθεί ότι υπάρχει συνεχείς επικοινωνία του Κέντρου Διαχείρισης κλήσεων της Π.Υ με τους παγιδευμένους. Κατόπιν αξιολόγησης διαπιστώθηκε τα παγιδευμένα άτομα βρισκόταν σε απόκρημνο σημείο μακριά από οποιοδήποτε δρόμο και για να τους χρειάζεται πολύωρη ανάβαση για προσέγγιση τους. Έγινε αίτημα στην Αστυνομία για χρήση ελικοπτέρου της ΜΑΕΠ.



Παράλληλα η ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ειδική ομάδα διάσωσης ανταποκρίθηκε στο περιστατικό. Το ελικόπτερο της ΜΑΕΠ προσέγγισε το σημείο, αλλά λόγω του ανάγλυφου του εδάφους και της βλάστησης το ελικόπτερο παρόλο που δοκίμασε πολλές φορές να προσεγγίσει δεν έγινε δυνατή η διάσωση και αποχώρησε.



Τα νεαρά άτομα προσεγγίστηκαν από τις ομάδες διάσωσης, τους δόθηκε ρουχισμός και αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης. Οι νεαροί είναι καλά στην υγεία τους, όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος Τύπου.



Η τοποθεσία και χάρτης της περιοχής







Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι τα Λαγουδερά είναι κτισμένα σε ορεινή περιοχή, σε μέσο υψόμετρο 1.000 μέτρων, ενώ το χωριό συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 20 ψηλότερα χωριά της Κύπρου. Το τοπίο του είναι διαμελισμένο από το ποτάμιο δίκτυο του ρυακιού Λαγουδερά, παραπόταμου του ποταμού της Ελιάς. Το ανάγλυφο είναι τραχύ βουνίσιο με στενές βαθιές κοιλάδες και απότομες πλαγιές. Απ’ όλες τις πλευρές του χωριού ξεπροβάλλουν ψηλές βουνοκορφές που το ύψος τους ξεπερνά τα 1.000 μέτρα. Η πιο ψηλή από αυτές είναι η κορφή Κουρτελλόροτσος (1.266 μέτρα), που βρίσκεται στα βορειοανατολικά του χωριού.



