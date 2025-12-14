Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αργότερα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.



Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αργότερα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.



Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ενδέχεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.



Την Τρίτη, την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.



Την Πέμπτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

