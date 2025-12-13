Ολοκληρώθηκε η διήμερη άσκηση Έρευνας και Διάσωσης “ARTEMIS 2025”, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 13 Δεκεμβρίου στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, καθώς και στις εγκαταστάσεις της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) στην Κοφίνου και στην περιοχή Ζυγίου, αναφορικά με την ετοιμότητα και τον συντονισμό αρμόδιων υπηρεσιών σε περίπτωση μεγάλου σεισμού.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας Παναγιώτης Λιασίδης δήλωσε πως «η άσκηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της συμμετοχής της Μονάδας στο Αποθετήριο Μονάδων Ανταπόκρισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (UCPM), που υποστηρίζει δράσεις εκπαίδευσης και ετοιμότητας για την ενίσχυση της ανταπόκρισης σε φυσικές καταστροφές».

Η άσκηση, συνέχισε, υλοποιήθηκε από την Πολιτική Άμυνα Κύπρου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (ΕΜΑΚ) και την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Η συγκεκριμένη δράση «εντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς προετοιμασίας και εκπαίδευσης για αποτελεσματική ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών μεγάλου εύρους» είπε ο κ. Λιασίδης.

Η “ARTEMIS 2025” σχεδιάστηκε με στόχο «τη δοκιμή της ετοιμότητας και του συντονισμού των ομάδων Έρευνας και Διάσωσης, την εκπαίδευση στη διαχείριση σύνθετων περιστατικών που θα ακολουθούσαν έναν μεγάλο σεισμό, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, την εξάσκηση των ομάδων σε συνεχόμενες επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας».

Σε σχέση με το σενάριο ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως «προέβλεπε την εκδήλωση ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,1 Ρίχτερ στα νότια παράλια της Λάρνακας, με εκτεταμένες καταρρεύσεις, σημαντικό αριθμό παγιδευμένων πολιτών, ζημιές σε κτίρια και ανάγκη για άμεση κινητοποίηση χερσαίων και θαλάσσιων δυνάμεων».

Σημείωσε πως «με την ενεργοποίηση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου ‘ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ’, συγκροτήθηκαν τα προβλεπόμενα Κέντρα Ελέγχου Επιχειρήσεων και ξεκίνησε ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών».

Στο πλαίσιο της άσκησης δημιουργήθηκε ένας κεντρικός χώρος επιχειρησιακής υποστήριξης — γνωστός διεθνώς ως “Base of Operations”. Πρόκειται για μια προσωρινή βάση όπου μεταφέρεται, οργανώνεται και συντονίζεται η δύναμη Έρευνας και Διάσωσης, είπε. Σημείωσε πως εκεί βρίσκονται οι χώροι ανάπαυσης, ο εξοπλισμός, τα συστήματα επικοινωνίας και οι ομάδες διοίκησης.

Μετά την εγκατάσταση της βάσης, «οι ομάδες διάσωσης ενεργοποιήθηκαν από τα ξημερώματα της δεύτερης ημέρας, προχωρώντας σε πρακτικές επιχειρήσεις εντοπισμού και απεγκλωβισμού ατόμων από κατεστραμμένα κτίρια» συνέχισε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας.

Ανέφερε πως το σκέλος αυτό περιελάμβανε «αναζήτηση παγιδευμένων από την επιφάνεια, πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους με ειδικό εξοπλισμό, διάνοιξη διαδρομών διάσωσης, παροχή πρώτων βοηθειών, ασφαλή μεταφορά των «τραυματιών» σε προκαθορισμένο σημείο παραλαβής».

Όλες οι διαδικασίες «πραγματοποιήθηκαν όπως θα εφαρμοζόταν σε πραγματικό περιστατικό» είπε.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης «εφαρμόστηκε ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με σκοπό τη ρεαλιστική προσομοίωση της κρατικής αντιμετώπισης μιας μεγάλης κρίσης» σύμφωνα με τον κ. Λιασίδη.

Αναφέρθηκε σε τρία επίπεδα, που συμπεριλαμβάνουν το Τοπικό Κέντρο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης, που συντονίζει όλες τις επιχειρήσεις σε επίπεδο επαρχίας, το Κέντρο Ελέγχου Άσκησης που σχεδιάζει, παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση στο παρασκήνιο, χωρίς να παρεμβαίνει στην επιχειρησιακή εικόνα, και τις Υπηρεσίες, δηλαδή την Πολιτική Άμυνα, Πυροσβεστική Υπηρεσία / ΕΜΑΚ και Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως «η συνεργασία αυτών των τριών επιπέδων εξασφάλισε την ομαλή ροή πληροφοριών και τη λήψη γρήγορων αποφάσεων, όπως θα συνέβαινε σε ένα πραγματικό περιστατικό».

Κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκαν «επιχειρήσεις διάσωσης από ερείπια, εντοπισμός ‘αγνοουμένων’ μέσω ομάδων έρευνας, επείγουσα παροχή βοήθειας και μεταφορά τραυματιών, συντονισμός με θαλάσσιες δυνάμεις, συνεχής λειτουργία της βάσης επιχειρήσεων για 36 ώρες».

Οι επιχειρήσεις «εξελίχθηκαν υπό ρεαλιστικές συνθήκες, με συνεχείς αλλαγές στο σενάριο, ώστε να δοκιμαστεί η προσαρμοστικότητα των ομάδων» είπε.

Ανέφερε επίσης ότι η άσκηση «αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα επιτυχής και απέδειξε την υψηλή ετοιμότητα των ομάδων, την αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και την ικανότητα διαχείρισης πολύωρων επιχειρήσεων υπό πίεση».

Η “ARTEMIS” θεωρείται καθοριστική άσκηση για την ενίσχυση της ετοιμότητας της Κύπρου σε φυσικές καταστροφές είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας. Η ένωση δυνάμεων τριών διαφορετικών υπηρεσιών – Πολιτικής Άμυνας, ΕΜΑΚ και Υπηρεσίας Ασθενοφόρων – απέδειξε «την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και κοινής δράσης σε περιστατικά μεγάλης κλίμακας» πρόσθεσε.

«Η συνεχής συνεργασία και η εκπαίδευση παραμένουν βασικοί πυλώνες για τη διασφάλιση της ετοιμότητας και της ασφάλειας των πολιτών» κατέληξε ο κ. Λιασίδης.



Πηγή: ΚΥΠΕ