Συμφόρηση της κυκλοφορίας παρατηρείται γύρω στις 2.30 το απόγευμα σήμερα Κυριακή [14/12] στους δρόμους του Δήμου Λευκάρων, λόγω μαζικής προσέλευσης επισκεπτών στο εορταστικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στα Λεύκαρα.



Λόγω της πυκνής τροχαίας κίνησης, παρουσιάζεται συμφόρηση της κυκλοφορίας στον δρόμο Σκαρίνου –Λευκάρων, καθώς και στους δρόμους στα Λεύκαρα, ενώ οι χώροι στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή Λευκάρων είναι αυτή την ώρα υπερπλήρεις.



Η Αστυνομία, για λόγους οδικής ασφάλειας, καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερο προσεκτικό κατά τις διακινήσεις του στην περιοχή.



