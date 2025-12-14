Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1:00 το μεσημέρι της Κυριακής στη λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου, στη διασταύρωση των φώτων τροχαίας πλησίον του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Σίγμα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας.





Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για νοσηλεία.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία προχώρησαν σε εξετάσεις και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.





Διαβάστε επίσης: Εντοπισμός κλοπιμαίου οχήματος – Έγινε ρίψη πυροβολισμών κατά την καταδίωξη





