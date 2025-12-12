Την άμεση συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, για κατάθεση των αποφάσεων και προτάσεών της, όσον αφορά την εξαγγελία της ΠΟΕΔ για απεργία, αλλά και γενικότερα για το επίπεδο εκμάθησης και διαπαιδαγώγησης που λαμβάνουν τα παιδιά αποφάσισε να ζητήσει η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά την χθεσινή έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Γραμματείας.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι, «σεβόμαστε απολύτως το συνταγματικό δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην απεργία, πράγμα το οποίο δηλώσαμε και στηρίξαμε στο παρελθόν, όμως εξίσου σεβόμαστε το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση και των γονέων στην ομαλή καθημερινότητα. Κάθε προσπάθεια να αντιστραφούν αυτοί οι κανόνες θα βρει απέναντί της γονείς, μαθητές και κοινωνία, οι οποίοι δεν προτίθενται να γίνουν πιόνια σε ετσιθελικές και μονομερείς πρωτοβουλίες», προστίθεται.

«Η εκπαίδευση των παιδιών μας δεν αποτελεί διαπραγματεύσιμο μέσο πίεσης, ούτε τα παιδιά μας μπορούν να γίνουν όμηροι συνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Εξάλλου και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε ανακοίνωσή της εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή της για τη νέα στάση εργασίας που ανακοίνωσε η ΠΟΕΔ για τις 18 Δεκεμβρίου 2025, τη στιγμή που η δημόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και η κοινοβουλευτική διαδικασία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.

«Παρά τις τροποποιήσεις και τις προσαρμογές που έγιναν στο Νομοσχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων, η ΠΟΕΔ επιλέγει και πάλι την οδό της σύγκρουσης, επιμένοντας σε απεργιακά μέτρα και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για ακόμα πιο σκληρές ενέργειες. Αυτή η στάση όχι μόνο προκαλεί εύλογη ανησυχία στους γονείς, αλλά πλήττει και τη σταθερότητα που απαιτεί η εκπαιδευτική διαδικασία», αναφέρεται.

Εκφράζεται ακόμα ο σεβασμός στο δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην απεργία και προστίθεται ότι «όμως όταν αυτό το δικαίωμα χρησιμοποιείται κατ’ επανάληψη, τότε πλήττεται ευθέως το δικαίωμα των παιδιών μας στην ομαλή, συνεχή και ασφαλή εκπαίδευση».

Απευθύνεται τέλος έκκληση στην ΠΟΕΔ να αποδεχτεί το διαμορφωμένο Σχέδιο Αξιολόγησης, να τερματίσει την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία μαθητών και οικογενειών και να σταματήσει να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία ως διαπραγματευτικό εργαλείο.​​​​​​​

