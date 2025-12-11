Σε στάση εργασίας κατέρχονται την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου του 2025, τα μέλη της ΠΟΕΔ, με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι η αντίδρασή της «αποτελεί μονόδρομο», σημειώνοντας ότι υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και επιπλέον μέτρα αντίδρασης.

Η απόφαση λήφθηκε σε σημερινή συνεδρία του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, το οποίο αξιολόγησε τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

«Δυστυχώς, και παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από πλευράς ΠΟΕΔ, φαίνεται να προχωρά προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής ένα Νομοσχέδιο που αποκλίνει από τις θέσεις της Οργάνωσης», αναφέρει η συντεχνία.

Καταθέτει «έντονο προβληματισμό» στο γεγονός ότι το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου διαφοροποιείται από Βουλευτές και Κοινοβουλευτικά Κόμματα, ακόμη και σε σημεία στα οποία υπήρχαν συγκλίσεις μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΑΝ.

Όπως σημειώνει «χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμμετοχή του Βοηθού Διευθυντή και του Διευθυντή στην τελική αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών, τη στιγμή που ως Οργάνωση διαφωνήσαμε και διαφωνούμε έντονα».

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔ «δυστυχώς, η πιο πάνω εξέλιξη είχε προβλεφθεί από την Οργάνωση, αφού το ΥΠΑΝ από τον Μάιο 2025 προχώρησε μονομερώς σε κατάθεση ενός Νομοσχεδίου με διαφωνίες, ασάφειες και κενά, το οποίο δεν είχε συμφωνηθεί με την Οργάνωση».

«Ως ΠΟΕΔ», αναφέρει, «ήταν κάτι που καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή και δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν κατάφερε να απαντήσει στις ανησυχίες της Οργάνωσης. Η αντίδραση για την Οργάνωση αποτελεί μονόδρομο, με ανοικτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και επιπλέον μέτρα αντίδρασης».

