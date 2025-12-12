Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο 9χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση χθες βράδυ στη λεωφόρο Αγίου Ανδρέου, στην Παλλουριώτισσα.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις εννέα το βράδυ, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονη συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 9χρονος, τη στιγμή που επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στη συνέχεια στο Μακάρειο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει αιμορραγία στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

