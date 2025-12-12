Έντονη ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του Αστυνομικού Κλάδου της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκου Λοϊζίδη, ο οποίος μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο» έκανε λόγο για «μαθηματικές αλχημείες» που επιχειρούνται τους τελευταίους μήνες γύρω από το ζήτημα των ημεραργιών των αστυνομικών. Όπως υπογράμμισε, η πρόσφατη κρίση «πρόκυψε από υπολογισμούς οχτώ μηνών», με ορισμένους να επηρεάζουν τον Αρχηγό Αστυνομίας και να παρουσιάζουν στρεβλά την πραγματικότητα για τον χρόνο εργασίας του προσωπικού.

Υπενθύμισε ότι το 2021 ολοκληρώθηκε, «μετά από δεκαετίες», η διαδικασία καθιέρωσης 19 ημεραργιών ετησίως για τους αστυνομικούς, δικαίωμα που θεσπίστηκε, επειδή οι αστυνομικοί εργάζονται περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως από άλλους κλάδους. Αυτές οι ημεραργίες, είπε, δεν δόθηκαν για να καλυφθούν μαθηματικά κενά στο ωράριο, αλλά ως αναγκαίο μέτρο για τη σωματική και ψυχολογική ξεκούραση όσων υπηρετούν σε βάρδιες. «Όποιος δεν έχει δουλέψει ποτέ του βάρδια δεν μπορεί να εκφέρει άποψη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι δεν αναφέρεται στον Αρχηγό, αλλά σε εκείνους που –κατά τον ίδιο– τον έχουν πείσει πως αρκεί «να σχολάνουν οι αστυνομικοί μία ώρα νωρίτερα» ώστε να κοπούν 15 από τις 19 ημεραργίες.

Ο Νίκος Λοϊζίδης μίλησε για λάθος χρονική συγκυρία, σημειώνοντας πως το θέμα ανοίγει με νέο υπουργό εν μέσω σοβαρών προκλήσεων για το Σώμα. Δήλωσε ότι η παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, θα είναι καθοριστική. Παράλληλα, υποστήριξε πως ολόκληρη η συζήτηση πυροδοτήθηκε από φόβο ορισμένων για την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή του 2023, η οποία κατέγραψε δεκάδες χιλιάδες απλήρωτες ώρες εργασίας: 47 χιλιάδες το 2020, 68 χιλιάδες το 2021 και 71 χιλιάδες το 2022. «Αν αυτό φοβούνται, να δούμε πώς θα το λύσουμε. Όχι να κόβουμε δικαιώματα», ανέφερε, τονίζοντας πως το πραγματικό ζήτημα είναι η αποκατάσταση του οργανογράμματος ώστε να μην εξαναγκάζονται οι αστυνομικοί να δουλεύουν υπερωριακά χωρίς αποζημίωση.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι σε πρακτικές που, όπως είπε, δείχνουν ότι «βλέπουμε τους αστυνομικούς σαν ρομποτάκια», ενώ κατήγγειλε ότι μέσω «πίσω πόρτας» ζητήθηκε από αξιωματικούς να υποβάλουν εισηγήσεις για αλλαγές στο ωράριο χωρίς προηγούμενο διάλογο με τη συντεχνία. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη που είχε χτιστεί με την ηγεσία.

Ο Πρόεδρος της «Ισότητας» ανέπτυξε και τον προβληματισμό του για την έλλειψη σαφούς θέσης από την ηγεσία της Αστυνομίας. Περιέγραψε μια κατάσταση σύγχυσης, όπου αρχικά παρουσιάστηκε σίγουρη η μείωση των ημεραργιών, έπειτα θεωρήθηκε πιθανή, στη συνέχεια απορρίφθηκε, και τώρα επανέρχεται ως ενδεχόμενο. «Ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τι θέλουν», σχολίασε, καταδικάζοντας τη δημιουργία «αστυνομικών πολλών ταχυτήτων» και δηλώνοντας πως «η αστυνομική δεν είναι τσουβάλιασμα, όλοι είναι ίσοι».

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε πως η συντεχνία «Ισότητα» είναι συντεχνία των αστυνομικών και όχι της Αστυνομίας, εξηγώντας ότι αυτό αποτελεί θεμελιώδη διαφορά: «Εμείς εκπροσωπούμε τον άνθρωπο που φορά τη στολή, όχι τον μηχανισμό». Υπογράμμισε ότι η προστασία της εργασιακής ειρήνης είναι κρίσιμη σε μια εποχή όπου το οργανωμένο έγκλημα και η καθημερινή παραβατικότητα απαιτούν ενιαίο μέτωπο και συνοχή.

Ο κ. Λοϊζίδης έθιξε και το ζήτημα της επάρκειας προσωπικού, αποκαλύπτοντας ότι τα τηλεφωνήματα στο κέντρο της Αστυνομίας ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 1.000 την ημέρα και απαντώνται από μόλις δέκα αστυνομικούς παγκύπρια. «Φανταστείτε πόσα περίπολα θα έπρεπε να υπάρχουν έξω για να ανταποκριθούν στη σημερινή εγκληματικότητα», τόνισε.

Αναφερόμενος σε φαινόμενα προσβλητικής συμπεριφοράς, κατήγγειλε ανώτερο Αστυνόμο που, όπως είπε, μπαίνει καθημερινά στο γραφείο του Αρχηγού και «προσβάλλει αστυνομικούς για τις ώρες και τα χρήματα που λαμβάνουν». Ξεκαθάρισε πως αυτή είναι «η τελευταία φορά» που ανέχεται τέτοια στάση και πως η υπόθεση θα τεθεί ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα προς τους αστυνομικούς ότι «έρχονται πολύ δύσκολες μέρες» και πως η συντεχνία θα σταθεί στο πλευρό τους, λειτουργώντας ως «ασπίδα και δόρυ» για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. «Δεν θα τους αφήσουμε εκτεθειμένους», ανέφερε, καλώντας τους να αντέξουν την πίεση και να συνεχίσουν το έργο τους σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο απαιτητικό για τα σώματα ασφαλείας.

