Διάταγμα 8ήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον τριών υπόπτων, ηλικίας 58, 30 και 39 χρόνων, σε σχέση με την υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, στη Λεμεσό.

Οι τρεις ύποπτοι είχαν συλληφθεί το βράδυ της Κυριακής, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, για την οποία τελεί ήδη υπό κράτηση ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας με την οποία εκτιμάται πως διέφυγαν οι δράστες, αφού πυρπόλησαν το βαν που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δολοφονία.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο 58χρονος και ο 30χρονος φέρεται να εμπλέκονται στην αγοραπωλησία της μοτοσικλέτας του 44χρονου, σύμφωνα με τον οποίον, ο τρόπος που έγινε, άφηνε ενδείξεις πως θα χρησιμοποιηθεί για παράνομο σκοπό.

Όσον αφορά στον 39χρονο ύποπτο, αυτός είναι ιδιοκτήτης διπλοκάμπινου οχήματος, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το οποίο καταγράφεται από κλειστά κυκλώματα να ακολουθεί τη μοτοσικλέτα, με τον οδηγό του να εκτιμάται ότι είναι το πρόσωπο που φυγάδευσε τους δράστες, μετά που την εγκατέλειψαν στον Άγιο Τύχωνα.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, το διπλοκάμπινο όχημα και το βαν, καταγράφονται επίσης να περιφέρονται στην περιοχή πριν από τη διάπραξη της δολοφονίας.

Ο 1ος ύποπτος αρνείται εμπλοκή και δίνει διάφορους ισχυρισμούς που διερευνώνται, ενώ ο 2ος ζήτησε όπως του ληφθεί κατάθεση στην παρουσία του δικηγόρου του. Ο 3ος υποπτος, αν και τοποθετεί τον εαυτό του στην περιοχή του φόνου, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστήριο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Παρά τις ενστάσεις που τέθηκαν από τους δικηγόρους υπεράσπισης, το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για την 8ημερη προσωποκράτηση των υπόπτων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται εντατικά από το ΤΑΕ Λεμεσού σε μια προσπάθεια διαλεύκανσης της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, η κηδεία του οποίου τελέστηκε το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

