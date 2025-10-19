Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που διεξάγονταν από το πρωί σήμερα στη συμβολή των αυτοκινητοδρόμων Λευκωσίας-Λάρνακας και Λευκωσίας-Λεμεσού από συνεργείο της ΑΗΚ, με την κυκλοφορία στη συμβολή των αυτοκινητοδρόμων να συνεχίζει κανονικά γύρω στη 1.30 το μεσημέρι της Κυριακής.

Κανονικά συνεχίζει την ίδια ώρα και η κυκλοφορία στη Λευκωσία, όπου από το πρωί, μέχρι και τη 1.00 το μεσημέρι, διεξαγόταν φιλανθρωπική εκδήλωση με αγώνες τρεξίματος. Η εκδήλωση έχει ολοκληρωθεί και οι δρόμοι που είχαν κλείσει προσωρινά στην περιοχή των Δήμων Λευκωσίας, Έγκωμης, και Στροβόλου, έχουν δοθεί στην κυκλοφορία.

Χωρίς οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα είναι το μεσημέρι της Κυριακής η κατάσταση και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

