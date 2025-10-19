Ολιγόλεπτες αποκοπές της κυκλοφορίας στη σύνδεση των αυτοκινητοδρόμων Λευκωσίας-Λεμεσού και Λευκωσίας-Λάρνακας, θα γίνονται από τις 6.30 το πρωί της Κυριακής, λόγω εργασιών αφαίρεσης εναέριων καλωδίων, από συνεργείο της ΑΗΚ. Οι εργασίες θα διεξάγονται μέχρι και τις 12.00 το μεσημέρι.

Οι αποκοπές της τροχαίας κίνησης, διάρκειας πέντε (5) λεπτών κάθε φορά, γίνονται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις, προς Λεμεσό και προς Λευκωσία, καθώς και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρατηρείται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα, το πρωί της Κυριακής.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

