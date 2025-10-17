Έκκληση στους οδηγούς να μην χρησιμοποιούν την λωρίδα ασφαλείας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού στο σημείο που έχει κλείσει απευθύνει η Αστυνομία.

«Ενόψει του γεγονότος ότι μέρος του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού Πάφου, έχει κλείσει στο πλαίσιο των εξετάσεων που διενεργούνται από την Αστυνομία σε σχέση με υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα το πρωί, παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση ενώ μεγάλος αριθμός οδηγών, να χρησιμοποιεί τη λωρίδα ασφαλείας του υπό αναφορά αυτοκινητοδρόμου», αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση.

Καλούνται οι οδηγοί, «να μην χρησιμοποιούν την λωρίδα ασφαλείας, η οποία θα πρέπει να παραμένει απρόσκοπτη για οχήματα άμεσης ανάγκης».

