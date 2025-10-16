Τις ανησυχίες των νέων για το μέλλον τους, όπως το στεγαστικό και τα εργασιακά ζητήματα, επιβεβαιώνει έρευνα πανευρωπαϊκή έρευνα ESS (2023/24) αναφορικά με τα επίπεδα ευτυχίας των νέων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι νέοι στην Κύπρο μεταξύ 15 και 34 ετών, δηλώνουν ως οι πιο δυστυχισμένοι ανάμεσα σε 24 χώρες της Ευρώπης, με 7 από τα 10.

Η έρευνα αναφέρει ότι οι λόγοι για το χαμηλό επίπεδο ευτυχίας στη χώρα αντικατοπτρίζει τις σοβαρές κοινωνικές ή οικονομικές πιέσεις για τη νεολαία.

Τι αναφέρουν τα στοιχεία

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τις διαφορές μεταξύ των χωρών, τα επίπεδα ευτυχίας των νεότερων ενηλίκων διέφεραν σημαντικά σε όλη την Ευρώπη.

Στο κάτω άκρο της κλίμακας, χώρες όπως η Κύπρος (7), η Ελλάδα (7,2) και η Ιταλία (7,4) ανέφεραν τις χαμηλότερες μέσες βαθμολογίες ευτυχίας μεταξύ των νέων ενηλίκων, αντανακλώντας ενδεχομένως ευρύτερες κοινωνικές ή οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε αυτές τις κοινωνίες.

Η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο (και οι δύο 7,4) και η Πορτογαλία (7,4) ανέφεραν επίσης βαθμολογίες κάτω του μέσου όρου.

Στο μεσαίο εύρος, χώρες όπως η Γερμανία, η Σλοβακία και η Πολωνία (όλες γύρω στο 7,5) ανέφεραν μέτρια επίπεδα ευτυχίας. Ελαφρώς υψηλότερες βαθμολογίες παρατηρήθηκαν σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιρλανδία (7,6) και σε αρκετές σκανδιναβικές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας και της Νορβηγίας (7,7) – όπου οι νέοι ανέφεραν επίπεδα ευτυχίας άνω του μέσου όρου.

Στο πιο θετικό άκρο της κλίμακας, ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης ξεχώρισαν με αξιοσημείωτα υψηλές βαθμολογίες ευτυχίας. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η Αυστρία (8,0), η Σλοβενία ​​(8,0) και η Κροατία (8,2) – η υψηλότερη μεταξύ όλων των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ομοίως, οι νέοι στην Ολλανδία και την Ουγγαρία (και οι δύο 7,8) και η Ελβετία (7,9) ανέφεραν επίσης επίπεδα ευτυχίας άνω του μέσου όρου.