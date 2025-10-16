Παρουσία του νέου αρχηγού της ΕΦ διεξήχθη το πρωί της Πέμπτης στο πεδίο βολής Καλού Χωριού η τελική φάση της άσκησης ΙΡΙΣ.

Στην άσκηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων οπλικά συστήματα ΤΟΜΠ Λεωνίδας, ΑΜΧ-30 Β2, A-T-Akeron, ΤΟΜΠ VAB, P/M οβιδοβόλο, πολυβομβιδοβόλο 40 χιλιοστών, ΤΟR Μ1, ελικόπτερο ΑW-139, ελικόπτερα Gazelle και Augusta καθώς και αλεξιπτωτιστές οι οποίοι μετέφεραν την Ελληνική και Κυπριακή Σημαία καθώς και τη Σημαία της Εθνικής Φρουράς.

Διαβάστε επίσης: Το νέο βίντεο της Κυβέρνησης για την εθελοντική στράτευση γυναικών