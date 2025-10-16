Με αφορμή τη χαμηλή ζήτηση - μέχρι στιγμής - όσον αφορά την εθελοντική στράτευση γυναικών στην Εθνική Φρουρά, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών δημοσιοποίησε νέο βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας σε δηλώσεις του στο «UNCENSORED» μίλησε σχετικά με το ζήτημα της εθελοντικής στράτευσης των γυναικών.



Αρχικά ο κ. Πάλμας δήλωσε ότι «Έχω πει πολλές φορές και κατ' επανάληψη ότι πρώτιστος στόχος της κυβέρνησης για τον πρώτο χρόνο υιοθέτησης της νομοθεσίας για εθελοντική στράτευση των γυναικών ήταν να δώσουμε τη δυνατότητα και στις γυναίκες, εάν και εφόσον το επιθυμούν, σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, να μπορέσουν να εισέλθουν στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, να εκπαιδευτούν στοιχειωδώς, για να έχουν την δυνατότητα αύριο ή μεθαύριο και όποτε χρειαστεί να μπορούν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της πατρίδας».



Στην συνέχεια είπε «Απ' την αρχή λέγαμε ότι το εγχείρημα, από τη στιγμή που είναι η εθελοντική στράτευση, θα έχει δυσκολίες ενδιαφέροντος και αυτό φαίνεται επιβεβαιώνεται. «Δηλαδή, δεν είναι έκπληξη για μας, ούτε νομίζω είναι έκπληξη για την κοινή γνώμη, απλώς αυτοί, οι οποίοι έχουν μια προδιάθεση να μας κριτικάρουν ή να μας κοροϊδέψουν ή να μας τρολάρουν, να μιλήσω με τις ορολογίες της σύγχρονης τεχνολογίας, θα το κάνουν και είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε».



Π΄ροσθεσε ακολούθως ότι «αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι τις 24-25 Οκτωβρίου. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει δήλωση ενδιαφέροντος, εκτός από μια γυναίκα από τη Λάρνακα, η οποία έχει δηλώσει, εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελοντική στράτευση. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία».



«Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι θα υπάρξει πληθώρα ενδιαφέροντος από γυναίκες» είπε καταληκτικά.





Δείτε παράκατω το συγκεκριμένο βίντεο:





