Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια ρυμούλκησης των δύο οχημάτων που παγιδεύτηκαν στην αλυκή, από εταιρεία που διαθέτει μεγάλα μηχανήματα και δραστηριοποιείται στη Λάρνακα.

Σημειώνεται πως, τα δύο οχήματα όταν απεγκλωβιστούν θα μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου Λάρνακας και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να καταβάλουν όλα τα έξοδα, προκειμένου να τα παραλάβουν.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας Ιάσωνας Ιασωνίδης, σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο είπε πως ο πρώτος οδηγός ανέφερε σε εργαζόμενους στο Δήμο Λάρνακας πως εισήλθε στην Αλυκή προκειμένου να βγάλει καλύτερες φωτογραφίες του ηλιοβασιλέματος.

Διαβάστε επίσης: Σίριαλ με τα αυτοκίνητα στην Αλυκή: Σήμερα η προσπάθεια ρυμούλκησης

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Διαβάστε επίσης: Σίριαλ με τα αυτοκίνητα στην Αλυκή: Οργανώθηκε επιχείρηση - Πληρώνουν τη νύφη