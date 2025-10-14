Πολύ ακριβά θα πληρώσουν την ιδέα να μπουν με τα αυτοκίνητά τους στην Αλυκή ιδιοκτήτες των δυο οχημάτων τα οποία εδώ και 1 βδομάδα έγιναν... διάσημα στα social media.

Στους οδηγούς των δυο οχημάτων επιβλήθηκε ήδη από τον Δήμο Λάρνακας πρόστιμο ύψους 2 χιλιάδων ευρώ ενώ αναμένεται να επωμιστούν άλλες 5 χιλιάδες από κοινού, ποσό το οποίο αφορά τη ρυμούλκηση των οχημάτων τους.

Για την επιχείρηση ρυμούλκησης έχει εκπονηθεί ειδικο σχέδιο από εταιρεία της Λάρνακας η οποία εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους εργασίες. Η επιχείρηση αναμένεται να αρχίσει αύριο.

Μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι ο Δήμαρχος της Λάρνακας έκανε λόγο για απαράδεκτη ενέργεια. Πρόσθεσε ότι « Δεν πρόκειται να πληρώσουμε την απερισκεψία του οποιουδήποτε».