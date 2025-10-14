Έντονη διαμαρτυρία εκφράζουν οι εκπαιδευόμενοι της Σχολής Τυφλών που μεταβαίνουν καθημερινά από την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου στη Λευκωσία, καταγγέλλοντας ότι το όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τους είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο.

Όπως αναφέρουν, το λεωφορείο που τους εξυπηρετεί δεν πληροί ούτε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές για τη μεταφορά ενηλίκων με οπτική αναπηρία. Ο χώρος στο εσωτερικό του είναι εξαιρετικά περιορισμένος, η ανάρτηση του οχήματος ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα κάθε ανώμαλη επιφάνεια του δρόμου να προκαλεί έντονη αναστάτωση στους επιβάτες, ενώ καταγράφονται και σοβαρά παράπονα για τον τρόπο οδήγησης.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν είναι απλώς δυσάρεστη αλλά επικίνδυνη. Τυφλός εκπαιδευόμενος τραυματίστηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς τη Λευκωσία και χρειάστηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς τη Σχολή Τυφλών και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έχει γίνει για την αντικατάσταση του οχήματος με ένα σύγχρονο, ασφαλές και προσβάσιμο μέσο μεταφοράς, όπως ορίζει η νομοθεσία και επιβάλλουν οι αρχές της ισότητας και της αξιοπρέπειας.

Μπροστά σε αυτή την αδιαφορία, οι εκπαιδευόμενοι αποφάσισαν να προβούν σε δυναμική αντίδραση: ανέστειλαν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της Σχολής και αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν ξανά το συγκεκριμένο όχημα, δηλώνοντας ότι δε θα δεχθούν άλλο την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών στηρίζει την απόφασή τους και καλεί το Υπουργείο Παιδείας να τερματίσει την «προκλητική αδιαφορία» απέναντι στα θέματα των τυφλών, διασφαλίζοντας το δικαίωμα όλων για αξιοπρεπή μετακίνηση, εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη.

