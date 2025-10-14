Κάθε χρόνο στην Κύπρο, εκατοντάδες χιλιάδες αποδημητικά πουλιά θανατώνονται παράνομα και καταλήγουν στο τραπέζι ως «τοπικός μεζές», αναφέρει δημοσίευμα της γερμανικής ιστοσελίδας DW. Το παράνομο αυτό εμπόριο, που συνδέεται στενά με την παράδοση αλλά και με οργανωμένα κυκλώματα, συνεχίζει να ανθίζει παρά τις προσπάθειες των αρχών και των ακτιβιστών να το σταματήσουν.

Δημοσιογράφος του Deutsche Welle συνόδευσε τον Αντρέα Ρουτιλιάνι από την οργάνωση Committee Against Bird Slaughter (CABS) σε μία από τις περιοχές όπου στήνονται παγίδες για τα πουλιά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «εκεί, μέσα στα ήσυχα κυπριακά τοπία του φθινοπώρου, εκτυλίσσεται κάθε χρόνο μια σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα σε ακτιβιστές και λαθροθήρες, με τους δεύτερους να μην διστάζουν συχνά να επιτεθούν σε όσους επιχειρούν να σώσουν τα πουλιά».

Το επίμαχο έδεσμα είναι τα λεγόμενα «αμπελοπούλια» — συνήθως τσιχλοπούλια ή μαυροτσιροβάκοι που ψήνονται ή τηγανίζονται ολόκληρα. Παρότι η πώληση και η κατανάλωσή τους απαγορεύονται από την ευρωπαϊκή και την κυπριακή νομοθεσία, η ζήτηση παραμένει υψηλή, καθιστώντας τη λαθροθηρία μια επικερδή παράνομη δραστηριότητα.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι «ο Ρουτιλιάνι και οι συνάδελφοί του δέχονται συχνά απειλές, όμως συνεχίζουν τον αγώνα τους με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και πιέσεων για αυστηρότερη νομοθεσία. Ωστόσο, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, η ελπίδα για τον τερματισμό της μαζικής παγίδευσης των πουλιών θα γίνει πραγματικότητα μόνο όταν υπάρξει πολιτική βούληση να μετατραπούν οι υποσχέσεις σε πράξεις».

