Πέραν των 100 ξόβεργα εντοπίστηκαν σε ανοικτό χώρο και σε υποστατικό ιδιοκτησίας άνδρα ηλικίας 68 ετών, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων της Δύναμης για πάταξη της λαθροθηρίας, διενεργήθηκε το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, έρευνα σε ανοικτό χώρο στην επαρχία Αμμοχώστου».

Κατά την έρευνα, «εντοπίστηκαν τοποθετημένα σε δέντρα 23 ξόβεργα ενώ στο έδαφος εντοπίστηκε συσκευή που αναπαρήγαγε φωνές άγριων πτηνών. Σε ένα από τα ξόβεργα, βρισκόταν παγιδευμένο ένα άγριο πτηνό το οποίο και απελευθερώθηκε. Σε περαιτέρω έρευνα που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν σε μικρό υποστατικό ιδιοκτησία του 68χρονου, άλλα 88 ξόβεργα τα οποία ήταν τοποθετημένα σε καλάθι».

Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ενώ στον 68χρονο αναμένεται να επιδοθεί εξώδικο από την Υπηρεσία Θήρας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας συνεχίζει τις εξετάσεις.



Πηγή: ΚΥΠΕ