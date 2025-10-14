Τη μάχη για τη ζωή έχασε την Δευτέρα ο 65χρονος Doru-Gheorghe Spataceanu, από τη Ρουμανία, ο οποίος στις 4 Σεπτεμβρίου παρασύρθηκε από λεωφορείο, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 65χρονος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του, που σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Συγκεκριμένα, στις 4 Σεπτεμβρίου, οδηγός λεωφορείου κινήθηκε με όπισθεν ταχύτητα, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει σοβαρά τον 65χρονο, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το λεωφορείο.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Λεμεσός: Υπέκυψε στα τραύματα ο 65χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο