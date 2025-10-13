Σε τραγωδία εξελίχθηκε το πολύ σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε με λεωφορείο στις 4 Σεπτεμβρίου, στην επαρχία Λεμεσού.

Τη ζωή του έχασε 65χρονος αλλοδαπός, κάτοικος Κύπρου, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, για περισσότερο από έναν μήνα.

Ο 65χρονος υπέκυψε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στα τραύματά του.

Ο άτυχος άνδρας, είχε παρασυρθεί κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από λεωφορείο, ενώ ο ίδιος κινείτο πεζός.

Το θύμα ήταν πίσω από το λεωφορείο όταν ο οδηγός έβαλε όπισθεν, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει σοβαρά τον 65χρονο.

Η Τροχαία Λεμεσού διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

