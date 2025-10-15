Μια αναγκαία απάντηση στη συκοφαντία περί «προσβολής της Κύπρου». Αυτός είναι ο τίτλος της απάντησης που δίδει μέσω του SigmaLive ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος.

Ο ακτιβιστής τις προάλλες μέσω του λογαριασμού του στο Χ αναρωτήθηκε το εξής, «ξέρει κανείς πότε ξεκινάει ο στόλος των δεξιών να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κύπρο για να σταματήσει ο λιμός και η γενοκτονία του κυπριακού λαού;».

Αυτούσια η απάντηση

Αγαπητοί φίλοι στην Κύπρο, ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά κάθε φορά που στην Ελλάδα εκφράζεται αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, η πάγια απάντηση της ελληνικής δεξιάς είναι:

«Ναι, αλλά για την Κύπρο δεν λέτε τίποτα».

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χυδαιότητα από το να χρησιμοποιείς την Κύπρο ως άλλοθι για να δικαιολογήσεις μια γενοκτονία.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αντίφαση από το να καταγγέλλεις την τουρκική κατοχή της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα στηρίζεις ή αποσιωπάς την ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης.

Γιατί, αν αποδεχθείς τη νομιμότητα μιας στρατιωτικής κατοχής κάπου, τότε την αποδέχεσαι παντού.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από το να καταδικάζεις τη δράση εκείνων που αγωνίζονται, την ώρα που εσύ μένεις αδρανής απέναντι σε όσα υποτίθεται πως πιστεύεις.‪Διότι, ας είμαστε ειλικρινείς: αυτοί που χρησιμοποιούν την Κύπρο σαν αντίλογο στην Παλαιστίνη, τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου δεν λένε κουβέντα για την τουρκική κατοχή, για τα Βαρώσια, για τους εγκλωβισμένους, για τα αγνοούμενα πρόσωπα. ‬

Θυμούνται την Κύπρο μόνο όταν κάποιος τολμήσει να σταθεί δίπλα στους Παλαιστίνιους, όχι για να υπερασπιστούν ένα άλλο κατεχόμενο έδαφος, αλλά για να σπιλώσουν την έννοια της αλληλεγγύης. ‬

‪Όποιος νοιάζεται πραγματικά για την Κύπρο, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Αντίθετα, έχει μόνο να κερδίσει: γιατί κάθε φωνή που σηκώνεται ενάντια στην κατοχή, στην προσφυγιά, στην ισοπέδωση, ενισχύει και το δικό του δίκιο.‬

Στην πραγματικότητα δεν σου λένε «μίλα για την Κύπρο», σου λένε «σκάσε για την Παλαιστίνη». ‬