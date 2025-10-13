Ειρωνείες για την εισβολή και κατοχή του νησιού μας εκτόξευσε ο γνωστός στην Ελλάδα ακτιβιστής, Ιάσονας Αποστολόπουλος.

«Ξέρει κανείς πότε ξεκινάει ο στόλος των δεξιών να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κύπρο για να σταματήσει ο λιμός και η γενοκτονία του κυπριακού λαού;», διερωτήθηκε ο ακτιβιστής. Ο εν λόγω ήταν μέλος πληρώματος σε ένα από τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα που αναχαιτίστηκαν.

Η ανάρτησή του όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε την οργή αρκετών Ελλαδιτών και Κύπριων χρηστών του «Χ».

Η ιστορία του καλοκαιριού στην Αμοργό

Το καλοκαίρι ο Δήμος Αμοργού αποφάσισε να πάει δικαστικά τον διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλο, λόγω ανάρτησής του για τα επεισόδια στο πανηγύρι της «ψημένης» στο νησί.

Υπενθυμίζεται πως σε πανηγύρι σδτα Κατάπολα, ομάδα ατόμων φώναξε «λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ ο τραγουδιστής απάντησε «λευτεριά στην Κύπρο» και στη συνέχεια επικράτησε ένταση.

Σε απόφαση του Δήμου που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αφού παρουσιάζεται η ανάρτηση του διασώστη, αναφέρεται πως τα όσα συνέβησαν ζημίωσαν το νησί και «οφείλει να ανακοινώσει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου και να ενημερώσει με το παραπάνω υλικό (ανάρτηση στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης) τη δικογραφία, που έχει σχηματιστεί για την έρευνα των ποινικών αδικημάτων και αξιοποίνων πράξεων (μεταξύ των οποίων και η διατάραξη της κοινής ειρήνης), τα οποία έλαβαν χώρα στα Κατάπολα Αμοργού στις 26/7/2025 και ώρα 02:30π.μ. στη διάρκεια της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα “Πανηγύρι της ψημένης ρακής” και τα οποία οδήγησαν στην ξαφνική οριστική διακοπή της εκδήλωσης και για την αναζήτηση των ποινικά υπευθύνων».