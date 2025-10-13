Στην εκπομπή «Τομές στα Γεγονότα» φιλοξενήθηκε ο ειδικός σύμβουλος ασφάλειας Ντίνος Παστός, ο οποίος σχολίασε τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα κυβερνητικά δεδομένα.

Ο κ. Παστός διευκρίνισε από την αρχή ότι «όλες οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν σίγουρα αρνητικό αντίκτυπο, ειδικά στην υπηρεσία που είναι το θύμα».

Αναφερόμενος στην υπόθεση, σημείωσε πως «οι χάκερ ισχυρίζονται ότι πήραν πρόσβαση στο σύστημα “thalis” των Κυπριακών Ταχυδρομίων, το οποίο περιέχει δεδομένα αποστολών, παραλαβών, κωδικούς ανίχνευσης δεμάτων και στοιχεία όπως κινητά τηλέφωνα ή ονόματα παραληπτών».

Ωστόσο, τόνισε ότι «δεν υπάρχει το στοιχείο της επικοινωνίας», δηλαδή το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή των δεμάτων. «Το περιεχόμενο σίγουρα δεν έχει σχέση με αυτά. Είναι τα δεδομένα διαχείρισης», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιτιθέμενοι φαίνεται να απέκτησαν «κωδικούς που επιτρέπουν σε κάποιον να βλέπει ό,τι βλέπει ένας λειτουργός ή χειριστής της πλατφόρμας».

Παρόλα αυτά, υπογράμμισε ένα σημαντικό θετικό στοιχείο, «το σύστημα είναι μερικώς απομονωμένο από κεντρικές υποδομές και οτιδήποτε έχει σχέση να κάνει με το κράτος. Δεν είναι συνδεδεμένο με υπηρεσίες υπουργείων ή άλλα κυβερνητικά δίκτυα που έχουν πιο ευαίσθητα δεδομένα».

Παρομοίασε την κατάσταση με έναν κλέφτη που μπαίνει σε ένα σπίτι. «Μπαίνει από μία πόρτα και βλέπει ότι υπάρχουν κι άλλες πόρτες και άλλα δωμάτια. Ευτυχώς, το “thalis” είναι απομονωμένο και δεν υπάρχει δεύτερη πόρτα».

Ο κ. Παστός εκτίμησε ότι η πρόσβαση ήταν μεμονωμένη και πως «τα δεδομένα που ισχυρίζονται ότι πήραν δεν σημαίνει ότι τα πήραν όλα». Κατά συνέπεια, «δεν θα υπάρξει ο αντίκτυπος που θα είχε μια σοβαρότερη πρόσβαση».