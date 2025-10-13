Για υπόθεση μαζικής διαρροής δεδομένων από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία κάνει λόγο η πλατφόρμα DarknetSearch.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε, στις 3 Οκτωβρίου 2025 έγινε γνωστό ότι άγνωστος χάκερ με το ψευδώνυμο ByteToBreach απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα «Thalis» των Κυπριακών Ταχυδρομείων και διέρρευσε χιλιάδες ευαίσθητα αρχεία στο διαδίκτυο, μεταξύ αυτών και μέσω του σκοτεινού διαδικτύου.

Η διαρροή περιλαμβάνει όχι μόνο προσωπικά δεδομένα πολιτών, όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και πληροφορίες αποστολών, αλλά και εμπιστευτικά έγγραφα κρατικών υπηρεσιών, πρεσβειών, της αστυνομίας, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με το Προεδρικό Μέγαρο.

Διαβάστε επίσης: Συγκινεί ο 23χρονος Γιώργος- Δώρισε τα €100.000 που κέρδισε από διάκριση

Η σημασία της διαρροής ξεπερνά τα όρια ενός απλού ψηφιακού περιστατικού, αφού πρόκειται για ένα συμβάν με σοβαρές πολιτικές, διπλωματικές και επιχειρησιακές προεκτάσεις. Έγγραφα που σχετίζονται με ξένες πρεσβείες στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων επικοινωνιών και αποστολών, έχουν εκτεθεί, δημιουργώντας πιθανότητες έντασης στις διπλωματικές σχέσεις.

Παράλληλα, διαρροές που σχετίζονται με την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ερευνητικές διαδικασίες, στοιχεία υποθέσεων ή ακόμη και την ασφάλεια ανθρώπων. Το γεγονός ότι στα αρχεία περιλαμβάνονται και παραδόσεις προς το Προεδρικό Μέγαρο εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων και των πρωτοκόλλων προστασίας που εφαρμόζονται.

Η Cyprus Post, σε μια πρώτη αντίδραση, έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας το σύστημα Thalis, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, χωρίς όμως να έχει δώσει μέχρι στιγμής πλήρη εικόνα για το εύρος της παραβίασης. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο χάκερ απαίτησε λύτρα ή εάν η επίθεση συνδέεται με οργανωμένο κυβερνοέγκλημα ή κρατικούς φορείς. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο η καθυστέρηση στην ενημέρωση του κοινού ενισχύει τις ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας και επάρκειας στους μηχανισμούς αντίδρασης.

Το περιστατικό φωτίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη συστημική αδυναμία των δημόσιων υπηρεσιών να προστατεύσουν κρίσιμα δεδομένα. Η υποδομή της Cyprus Post αποδείχθηκε ανεπαρκής απέναντι σε μια σύγχρονη απειλή, και αυτό αντανακλά συνολικότερα στις προτεραιότητες που δίνονται στην ψηφιακή ασφάλεια σε κρατικό επίπεδο. Παράλληλα, οι πολίτες εκτίθενται σε πιθανές απόπειρες απάτης, phishing και κοινωνικής μηχανικής (social engineering), καθώς τα προσωπικά τους δεδομένα βρίσκονται στα χέρια αγνώστων, με άγνωστες προθέσεις.

Το συμβάν αποτελεί μια ηχηρή προειδοποίηση για την ανάγκη άμεσης επένδυσης σε συστήματα κυβερνοασφάλειας, εκπαίδευση προσωπικού και εφαρμογή πρακτικών όπως η διπλή ταυτοποίηση, ο διαχωρισμός δικτύων και οι τακτικοί έλεγχοι ασφαλείας. Η κυβέρνηση καλείται να δώσει σαφείς απαντήσεις, να ενημερώσει με διαφάνεια τους πολίτες για το τι έχει συμβεί και να προβεί άμεσα σε ενέργειες αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. Η προστασία των κρατικών υποδομών και των προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί πια μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά κεντρικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης: Μεγάλη φωτιά κοντά στο δάσος Σταυροβουνίου - Σε επιφυλακή δυνάμεις