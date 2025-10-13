Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:05 στη περιοχή Στάζουσα κοντά στο Δάσος Σταυροβουνίου τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 13:00, αφού έκαψε έκταση 10 εκταρίων με θαμνώδη βλάστηση σε δύσβατη περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 4 πτητικά μέσα, 55 άτομα του Τμήματος Δασών με 12 πυροσβεστικά οχήματα, 3 προωθητές γαιών και 3 βυτιοφόρα, 23 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 8 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της Υπηρεσίας Θήρας με1 μικρό πυροσβεστικό όχημα.

Επιπρόσθετα, στην κατάσβεση συμμετείχαν ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα της κοινότητας Πυργών με 4 άτομα καθώς και 2 μικρά πυροσβεστικά οχήματα της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου με 5 άτομα.

Στην περιοχή παραμένουν επίγειες δυνάμεις για αποτροπή ενδεχομένου αναζωπύρωσης της φωτιάς.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται