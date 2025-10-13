Ο 23χρονος Γιώργος Χρυσοστομίδης, ιδρυτής της Shrine Solutions Ltd (shrine.io), απέσπασε το πρώτο Βραβείο Στέλιου Χατζηιωάννου για Νέους Επιχειρηματίες στην Κύπρο 2025, λαμβάνοντας την ανώτατη διάκριση και επιβράβευση ύψους €100.000 από τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, ο νεαρός επιχειρηματίας ανακοίνωσε ότι δωρίζει ολόκληρο το ποσό των €100.000 για να στηρίξει νέους επιχειρηματίες και οικογένειες που το έχουν ανάγκη. «Η επιτυχία έχει αξία μόνο όταν τη μοιράζεσαι. Ελπίζω η πράξη αυτή να εμπνεύσει κι άλλους να δουν την επιχειρηματικότητα όχι μόνο ως μέσο προσωπικής ανέλιξης, αλλά ως δύναμη κοινωνικής προσφοράς», δήλωσε ο Γιώργος Χρυσοστομίδης μετά τη βράβευσή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Η εταιρεία που ανέπτυξε μέσα από την πλατφόρμα της shrine.io, η Shrine Solutions Ltd, αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που συνδέουν τον κόσμο του εμπορίου με σύγχρονες ψηφιακές εμπειρίες.

