Ο Νομικός Σάββας Μάτσας, μίλησε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» για τις εξελίξεις στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου, επιβεβαιώνοντας ότι το κατηγορητήριο βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχει ετοιμαστεί το κατηγορητήριο, γίνονται οι τελευταίες προσπάθειες για να είναι συμπληρωμένο, να μην υπάρχει οποιοδήποτε λάθος, οποιασδήποτε φύσεως, και σύντομα θα καταχωρηθεί».

Σε ερώτηση για το πόσες κατηγορίες περιλαμβάνει συνολικά η υπόθεση, ο κ. Μάτσας απάντησε: «Είναι περίπου 35», διευκρινίζοντας ότι αφορούν «για Σταυριανό και αξιωματικούς... ναι, για όλους». Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στις κατηγορίες εις βάρος του τότε ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, εξήγησε πως πρόκειται για «παράλειψη εκτέλεσης νόμιμου καθήκοντος, ψευδορκία, ψευδή πληροφορία σε αστυνομικό». Όσο για τις κατηγορίες που αφορούν τους αστυνομικούς, είπε πως σχετίζονται με «παράλειψη εκτέλεσης καθήκοντος και συνωμοσία, βέβαια, αναφορικά με τον ιατροδικαστή και τον αστυνομικό διευθυντή».

Ερωτηθείς για καταγγελία εναντίον της δικαστού Ντόρας Βαρουσώτου, ο κ. Μάτσας δήλωσε άγνοια: «Όχι, δεν έχω υπόψη μου καθόλου αυτό το περιστατικό… αυτόν τον ισχυρισμό δεν τον έχω καθόλου υπόψη μου».

Για το σημείωμα που φέρεται να κατονομάζει τους δολοφόνους του Θανάση Νικολάου, σημείωσε πως επίσης δεν έχει ενημερωθεί: «Δεν είχα ενημέρωση γι’ αυτό το θέμα… δεν ξέρω τη σχέση αυτού που έχει συντάξει το σημείωμα με την υπόθεση για να εκφράσω γνώμη αν είναι έγκυρο το περιεχόμενο αυτού του σημειώματος ή όχι… γι’ αυτό, ό,τι και να πω, θα είναι υποθέσεις και εικασίες».

Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, ο Σάββας Μάτσας αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από την υπόθεση: «Όσον αφορά αυτό το θέμα θα πω ότι είναι απαράδεκτη, είναι μεροληπτική, μονόπλευρη, πιάνονται από μια λέξη και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Είμαι πολύ αγανακτισμένος μπορώ να πω με τη συμπεριφορά τους». Κατηγόρησε ορισμένους χρήστες ότι «προσπαθούν να δημιουργήσουν μια τελείως λανθασμένη εικόνα στον κόσμο» και ότι «περιφρονούν και αγνοούν τον πόνο αυτής της οικογένειας».

Ο κ. Μάτσας μίλησε με οργή για «δύο-τρεις που ξαφνικά, μετά από είκοσι χρόνια, ξεπήδησαν και συμπεριφέρονται με πολύ προσβλητικό τρόπο και στη μνήμη αυτού του παιδιού, αλλά και στην οικογένεια που έχασε το παιδί της». Τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι «περιφρονούν προκλητικά και επανειλημμένα την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία επικύρωσε την απόφαση της τρίτης θανατικής ανάκρισης όσον αφορά την αιτία θανάτου του Θανάση».

«Περιφρονούν αυτή την απόφαση, η οποία είναι πλέον οριστική και αποτελεί δεδικασμένο. Δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας», είπε με έμφαση, προσθέτοντας πως «σε αυτόν τον τόπο, ο καθένας, με τον τρόπο που λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής επικοινωνίας, φαίνεται ότι συμπεριφέρεται ασύδοτα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου κατήγγειλε ακόμη ότι «στοχοποιούν και δημοσιογράφους και ζητούν την απόλυσή τους», χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «πολύ σημαντική και κατακριτέα». «Καταφρονούν τη δικαστική απόφαση και στοχοποιούν δημοσιογράφους και ζητούν την απόλυσή τους. Το φράγμα τους είναι απίστευτο πλέον και μάλιστα ισχυρίζονται ότι έχουν συμπήξει μια ομάδα που είναι πιο δυνατή από τη δική μας την ομάδα. Λες και είναι ομάδες τώρα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση Θανάση: Συνολικά 35 κατηγορίες κατά Σταυριανού και πρώην αστυνομικών