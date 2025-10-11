Συνολικά 35 κατηγορίες θα περιλαμβάνει το κατηγορητήριο που ετοιμάζουν οι δικηγόροι της οικογένειας του Θανάση Νικολάου για τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις σε βάρος του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού και τεσσάρων αξιωματικών της Αστυνομίας.

Ο νομικός Σάββας Μάτσας ανέφερε στο SigmaLive ότι το κατηγορητήριο είναι σχεδόν έτοιμο και απομένουν ελάχιστες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωσή του.

Για τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό οι κατηγορίες αφορούν σε παράλειψη εκτέλεσης καθήκοντος, ψευδείς πληροφορίες σε αστυνομικούς και ψευδορκία.

Για τους αξιωματικούς της Αστυνομία η κατηγορία αφορά σε εσκεμμένη παράλειψη καθήκοντος. Πρόκειται για τον Ανδρέα Ιατρόπουλου τότε Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, τον Νίκο Σοφοκλέους τότε υπεύθυνο του ΤΑΕ Λεμεσού, τον Χριστάκη Ναθαναήλ τότε υπεύθυνο Υπαίθρου επαρχίας Λεμεσού και τέλος τον Χριστάκη Καπηλιώτη τότε υπεύθυνο του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας.

