Πυροβολισμοί στην πόλη Γκίσεν, βόρεια της Φρανκφούρτης, πριν από λίγο, είχε ως απολογισμό των τραυματισμό αρκετών πολιτών.

Όπως δημοσίευσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ στην κεντρική αγορά της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 15:10. Ο δράστης διέφυγε και παραμένει ασύλληπτος. Ο χώρος της αγοράς έχει αποκλειστεί, ωστόσο, όπως τόνισαν οι αρχές, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Για λόγους που σχετίζονται με την πορεία των ερευνών, οι αστυνομικοί δεν έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν εντελώς αδιευκρίνιστα, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών, ούτε η κατάστασή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters, skai