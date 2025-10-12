Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφου, διοργανώνει σήμερα το απόγευμα, η διαδικτυακή ομάδα «United for Palestine CY».

Στη Λευκωσία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, θα συγκεντρωθούν, στις 4μ.μ., στην Πλατεία Ελευθερίας. Ακολούθως, θα πραγματοποιήσουν πορεία στην οδό Λήδρας και θα επιστρέψουν στην Πλατεία Ελευθερίας, μέσω της οδού Ονασαγόρου.

Στη Λάρνακα η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6μ.μ., στην Πλατεία Ευρώπης (Φοινικούδες), ενώ στην Πάφο οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, αναμένεται να συγκεντρωθούν, στις 5.30μ.μ., στην Πλατεία Δημοτικού Μεγάρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μέλη της , θα βρίσκονται στην περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής τους και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.

«Καλούνται οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών», καταλήγει η ανακοίνωση.

