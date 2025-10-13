Σε μια συγκινητική και φορτισμένη τελετή, η Ολομέλεια της Κνεσέτ υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με παρατεταμένα χειροκροτήματα που διήρκεσαν πάνω από δύο λεπτά. Ο Πρόεδρος του Ισραηλινού Κοινοβουλίου, Αμίρ Οχάνα, τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και «έναν γίγαντα της εβραϊκής ιστορίας, ανάλογο του Κύρου του Μεγάλου».

Η επίσκεψη του Τραμπ στην Κνεσέτ πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα, δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς. Οι τελευταίοι 13 όμηροι πέρασαν σήμερα το πρωί τα σύνορα, με τη συνοδεία του ισραηλινού στρατού, έπειτα από προηγούμενη απελευθέρωση επτά ακόμη.

Κατά την προσφώνησή του, ο Οχάνα αφαίρεσε τη χαρακτηριστική κίτρινη καρφίτσα – σύμβολο υπενθύμισης των ομήρων – δηλώνοντας: «Η Πολιτεία υποκλίνεται στους στρατιώτες και στις οικογένειές τους. Το αίμα τους δεν χύθηκε μάταια. Χάρη σε αυτούς, φτάσαμε στη σημερινή ημέρα.»



Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Οχάνα τόνισε: «Χιλιάδες χρόνια από τώρα, ο εβραϊκός λαός θα θυμάται τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ήταν απλώς ένας ακόμη Αμερικανός πρόεδρος· ήταν ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ στην ιστορία του Λευκού Οίκου.»





🇺🇸🇮🇱 Knesset Speaker Amir Ohana removes his yellow hostage pin before introducing @POTUS Donald J. Trump. “Thousands of years from now, the Jewish people will remember you.” pic.twitter.com/y0wQLqbMYK — RJC (@RJC) October 13, 2025





«Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος σήμερα δεν είναι κατευναστές που ταΐζουν τον κροκόδειλο με την ελπίδα ότι θα τους φάει τελευταίους, όπως είδαμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά ηγέτες γενναίους, αποφασιστικούς, ισχυρούς και τολμηρούς. Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ!» τόνισε ο Οάνα.



Με χιούμορ, ο Οχάνα υπενθύμισε το περιστατικό με τον χαλασμένο τηλεπρομπτέρ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαβεβαιώνοντάς τον: «Εδώ, κύριε Πρόεδρε, το προμπτέρ λειτουργεί άψογα!»





Speaker of the Knesset Amir Ohana reminded Trump about the non-functioning teleprompter during his speech at the UN General Assembly and assured him that the prompter in the Israeli Knesset was "working beautifully." pic.twitter.com/0rc3XKzklf — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025



Ο Πρόεδρος της Κνεσέτ στάθηκε ιδιαίτερα στη «παγκόσμια διάσταση» της σημερινής στιγμής: «Δεν πρόκειται για μια τοπική μάχη, αλλά για μια παγκόσμια σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις του εξτρεμισμού, του ριζοσπαστισμού και του φονταμενταλισμού από τη μία, και σε εκείνες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της προόδου από την άλλη.»



Ο Οχάνα έκλεισε την ομιλία του ανακοινώνοντας ότι, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, θα προτείνουν επισήμως την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026: «Δεν υπάρχει κανείς που να το αξίζει περισσότερο από εσάς, κύριε Πρόεδρε.»





