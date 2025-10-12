Σε νέα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 2.30μ.μ. χθες στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στα Πέρα Ορεινής, έχασε τη ζωή του ο Δημήτρης Σκουφαρής, 71 ετών από τη Λακατάμια.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος στον πιο πάνω δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, παρέσυρε και τραυμάτισε τον άτυχο 71χρονο ο οποίος τη δεδομένη στιγμή επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Ο 71χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατο του.

Ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ακολούθως, αφού ανακρίθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Διπλή τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκροί σε 2 θανατηφόρα η Ανδριάνα και ο Δημήτρης