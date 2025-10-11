Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας το Σάββατο (11/10).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν το Σάββατο (11/10) στην Αγία Βαρβάρα και Επισκοπιό, νεκροί είναι η Ανδριάνα Λευτέρη, 80 ετών, κάτοικος Αγγλίας, και ο Δημήτριος Σκουφάρη, 71 ετών από τη Λακατάμια αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, η πρώτη οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στη 1 μ.μ. στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στην Αγία Βαρβάρα στην επαρχία Λευκωσίας και έχασε τη ζωή της η Ανδριάνα Λευτέρη, η οποία ήταν συνοδηγός σε όχημα, το οποίο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

Επίσης, γύρω στις 2:30 μ.μ. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 19χρονος στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στα Πέρα Ορεινής, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον Δημήτριο Σκουφάρη, ο οποίος φαίνεται να διασταύρωνε εκείνη την ώρα τον δρόμο.

Ο 71χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

