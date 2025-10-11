Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Πέρα Ορεινής το Σάββατο (11/10).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2:30 μ.μ. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 19χρονος στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στα Πέρα Ορεινής, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο, ο οποίος φαίνεται να διασταύρωνε εκείνη την ώρα τον δρόμο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή.

